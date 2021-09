Niroomand: Mit Volleys um alle nationalen Titel spielen

Die Berlin Volleys gehen gestärkt in die neue Saison in der Volleyball-Bundesliga. «Qualitativ haben wir eine Schritt nach vorne gemacht», beurteilte Geschäftsführer Kaweh Niroomand auf einer Pressekonferenz am Mittwoch die Wertigkeit des Kaders. Niroomand kommt zu dem Schluss: «Keine Frage, mit dieser Mannschaft müssen wir in allen drei Wettbewerben in Deutschland um den Titel kämpfen.»

Im 13-köpfigen Aufgebot befinden sich sechs Neuzugänge. Besonders der argentinische Libero Santiago Danani, von Kioene Padova aus Italien geholt, und Rückkehrer Ruben Schott, zuletzt AZS Olsztyn (Polen), wecken im Verein die Hoffnung, dass den bisherigen elf Meistertiteln im Jahr 2022 ein zwölfter hinzugefügt wird.

Die Saison beginnt für die BR Volleys am Samstag mit dem Supercupspiel gegen Pokalsieger United Volleys Frankfurt in Schwerin. In der Bundesliga trifft die Mannschaft am Mittwoch auf die Grizzlys Giesen. Nicht dabei sind zum Saisonstart Samuel Tuia, Anton Brehme und Timothee Carle. Außenangreifer Tuia hat sich einen Muskelfaseriss in der Wade zugezogen. Er kann frühestens in zwei Wochen wieder ins Training einsteigen. Brehme und Carle müssen derzeit wegen Knieproblemen passen.

Die vergangene Saison ohne Zuschauer haben die BR Volleys einigermaßen gut verkraftet. «Es war durch Corona ein Ausnahmejahr und für alle eine finanzielle Herausforderung», sagt Niroomand. Durch Bundeshilfen und den Rettungsschirm des Berliner Senats kam der Verein allerdings über die Runden. «Wir können de facto weiter auf 90 bis 93 Prozent unserer Sponsoren bauen», sagte Niroomand.