Berlin Volleys siegen im Tiebreak gegen Belchatow

Die Berlin Volleys haben sich auch in ihrem bisher schwersten Vorbereitungsspiel durchgesetzt. Beim neunmaligen polnischen Champion PGE Skra Belchatow gewann das Team von Trainer Cedric Enard am Freitagabend nach hartem Kampf knapp 3:2 (25:17, 25:27, 23:25, 25:23, 15:9). Es war der achte Sieg des deutschen Meisters im achten Testspiel.

Mit dem Erfolg gegen Belchatow endete der dreitägige Aufenthalt der Berliner in Polen. An den beiden Tagen zuvor hatten sie an gleicher Stelle zweimal den englischen Titelträger IBB Polonia London VC bezwungen (3:1, 3:0).