Berlin Volleys bezwingen Englands Meister mit 3:1

Das erste Testspiel auf ihrer dreitägigen Reise nach Polen haben die Berlin Volleys erfolgreich abgeschlossen. In Belchatow, unweit von Lodz, setzte sich der deutsche Volleyball-Meister am späten Mittwochabend gegen Englands Titelträger IBB Polonia London VC mit 3:1 (25:18, 25:19, 21:25, 25:15) durch. Zwei Asse von Volleys-Angreifer Ruben Schott beendeten die Partie.

Beide Mannschaften treffen am Donnerstag an gleicher Stelle erneut aufeinander. Vor der Heimreise am Freitag folgt für die BR Volleys vor Ort noch ein echter Härtetest. Gegner ist dann der neunmalige polnische Meister PGE Skra Belchatow.