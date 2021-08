Testspiele: US-Trio kehrt ins Training der BR Volleys zurück

Beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys entspannt sich allmählich die angespannte personelle Lage. Bis zum Wochenende werden die drei Amerikaner Matthew West, Benjamin Patch und Jeffrey Jendryk die Trainingsgruppe des deutschen Volleyball-Meisters auf insgesamt neun Spieler erweitern. Zu Beginn der Saisonvorbereitung am 9. August hatten wegen Abstellungen von Nationalspielern nur sechs Akteure des 13-köpfigen Kaders das Training aufgenommen.

Weiterhin fehlen die Neuzugänge Santiago Danani und Nehemiah Mote sowie die beiden deutschen Nationalspieler Ruben Schott und Anton Brehme. Noch eine ganze Weile wird die Mannschaft auch ohne Cheftrainer Cedric Enard auskommen müssen. Der Franzose betreut hauptverantwortlich Estlands Nationalmannschaft bei der Volleyball-Europameisterschaft, die vom 1. bis zum 19. September in vier Ländern ausgetragen wird. Vertreten wird Enard bei den BR Volleys von seinem Assistenten Lucio Oro.

Inzwischen haben die Volleys auch ihre ersten Testspiele im Hinblick auf die kommende Saison vereinbart. Los geht es für die Mannschaft mit zwei Partien gegen die Grizzlys Giesen am 2. und 3. September in Berlin. Die Niedersachsen sind am 6. Oktober auch der erste Gegner des Hauptstadtclubs zum Bundesligastart.