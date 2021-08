Berlin Volleys starten Saisonvorbereitung mit Rumpfteam

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys startet mit einem Rumpfkader die Trainingsvorbereitungen auf die neue Saison. Trainer Cedric Enard hat wegen zahlreicher Abstellungen für Nationalmannschaften nur wenige Spieler zur Verfügung. Rund acht Wochen vor dem ersten Bundesliga-Spieltag am 6. Oktober sind mit Sergej Grankin, Samuel Tuia, Timothee Carle, Cody Kessel und Adam Kowalski nur fünf Spieler zum Trainingsstart angekündigt. Komplett sein wird der 13-köpfige Kader voraussichtlich erst Mitte September.

Offen ist, ob auch Marek Sotola als einziger der insgesamt sechs Neuzugänge der BR Volleys zum Trainingsauftakt dabei sein kann. Der Diagonalangreifer, zuletzt bei Stade Poitiers in Frankreich unter Vertrag, hält sich noch für Tschechiens Nationalmannschaft als Nachrücker für die Volleyball-Europameisterschaft bereit.

Volleys-Trainer Enard, der beim Hauptstadtclub bereits in seine vierte Saison geht, wird sich zudem selbst schon am Dienstag wieder aus Berlin verabschieden. Er bereitet dann in seiner anderen Funktion als Nationaltrainer Estlands die Auswahlmannschaft des Baltikum-Staates auf die EM vor. Fortan leitet sein Assistent Lucio Oro bei den BR Volleys vorübergehend die Übungseinheiten.