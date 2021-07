Berlin Volleys starten zu Hause gegen Giesen

Mit einem Heimspiel gegen die Grizzlys Giesen starten die Berlin Volleys am 6. Oktober in die Saison 2021/22 in der Volleyball-Bundesliga. Der Brandenburger Rivale Netzhoppers KW-Bestensee empfängt am gleichen Tag in der heimischen Landkost-Arena in einer Neuauflage des diesjährigen Pokalfinales die United Volleys Frankfurt. Den Spielplan veröffentlichte die Volleyball-Bundesliga am Montag.

Bereits am dritten Spieltag, dem 16. Oktober, kommt es am Bodensee zum ersten Duell von Vizemeister VfB Friedrichshafen mit Meister BR Volleys. Das Playoff-Finale um den Titel hatten in diesem Jahr die Hauptstädter souverän mit 3:0 für sich entschieden. Zuvor müssen die Berliner noch am 9. Oktober bei der SVG Lüneburg antreten.

Die Netzhoppers, die am zweiten Spieltag bei den SWD powervolleys Düren gefordert sind, haben im Berlin-Brandenburg-Derby gegen die BR Volleys zunächst am 30. Oktober Heimrecht.