BR Volleys wollen im Eiltempo zum elften Meistertitel

Im Eiltempo könnten die BR Volleys beim Erzrivalen in Friedrichshafen ihren elften Meistertitel perfekt machen. In der Finalserie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft führen die Berliner Männer mit 2:0-Siegen, mit einem weiteren Erfolg (18.00 Uhr/Sport1) beim VfB wäre der neue Triumph für den Hauptstadtclub besiegelt. Doch BR-Manager Kaweh Niroomand warnte: Nachlassen «kann ins Auge gehen». Sollte Friedrichshafen das Heimspiel gewinnen, käme es am Sonntag in Berlin zur vierten Partie.

© dpa

Friedrichshafen, mit 13 Titeln noch deutscher Rekordmeister, steht mit dem Rücken zur Wand. «Das Gute ist aber, dass es von der Wand ja nur noch in eine Richtung gehen kann - nach vorn», sagte VfB-Trainer Michael Warm und kündigte einen großen Fight an: «Wir werden kämpfen bis zum Umfallen. Das Ding ist definitiv noch nicht vorbei.»