Im Finale: Friedrichshafen gegen Volleys

Der VfB Friedrichshafen und die BR Volleys bestreiten zum achten Mal in Serie das Finale um die Meisterschaft in der Volleyball-Bundesliga. Zu Beginn der Serie empfängt Rekordmeister Friedrichshafen den Titelverteidiger aus Berlin heute (18.00 Uhr/Sport1). Die Gastgeber sind leicht favorisiert. Sie hatten lediglich ein Spiel in der Hauptrunde verloren und hätten auch das Heimrecht in einer möglicherweise entscheidenden fünften Partie. Doch die Berliner konnten in den seit 2012 ausgetragenen Finalserien in sieben von acht Endspiel-Serien das Feld als Sieger verlassen. Wer zuerst drei Partien gewinnt, ist deutscher Meister.