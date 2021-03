Grankin bis 2023 bei BR Volleys

Sergej Grankin bleibt den Berlin Volleys auch über das Saisonende hinaus treu. Der russische Zuspieler, einer der herausragende Akteure in der Volleyball-Bundesliga, unterschrieb beim Hauptstadtclub einen neuen Zweijahresvertrag bis 2023. Das bestätigte der Verein am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die «Berliner Morgenpost» hatte zuerst darüber berichtet.

Nach Diagonalangreifer Benjamin Patch, der sich unlängst sogar bis 2024 an die BR Volleys gebunden hat, ist Grankin nun bereits der zweite Spieler, der noch vor der am 8. April beginnenden Finalserie (Best of five) um die deutsche Meisterschaft gegen den VfB Friedrichshafen seine sportliche Zukunft in Berlin sieht. «Wir wollen für die kommende Saison, die hoffentlich wieder etwas Normalität bringt, früh Planungssicherheit schaffen», sagte Manager Kaweh Niroomand zu den Vertragsverlängerungen.