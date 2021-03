Volleys gegen Düren unter Siegzwang: Hoffen auf 800 Fans

Die Hoffnung auf die Fan-Rückkehr beim Berliner Pilotprojekt ist ungebrochen, sportlich befinden sich die Berlin Volleys im Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft aber in misslicher Lage. Verlieren sie gegen die SWD powervolleys Düren am Mittwoch (19.30 Uhr/Sporttotal.tv) auch das zweite Spiel in der Playoff-Serie Best of three, wäre die Saison 2020/21 für sie vorzeitig beendet. «Wir stehen mit dem Rücken zur Wand», sagte Manager Kaweh Niroomand.

Mit 1:3 hatten die BR Volleys am Mittwoch die erste Partie in Düren verloren. «Der Gegner strotzte nur so vor Selbstvertrauen», sagte Niroomand. Diesmal sollen die Emotionen den Berlinern helfen. Für das Rückspiel hat die Senatsverwaltung im Rahmen eines Pilotprojektes bislang 800 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle zugelassen. Die Zusage kann jedoch wegen zu hoher Inzidenzwerte noch widerrufen werden, auch kurzfristig.

Alle 800 Eintrittskarten sind vergriffen. Den Vorwurf, die Zulassung von Publikum führe zu einer Wettbewerbsverzerrung zugunsten der BR Volleys, weisen die Berliner zurück. «Ich bin mir sicher, auch Dürens Spieler freuen sich, endlich mal wieder vor Zuschauern auflaufen zu dürfen», meinte Niroomand. Dürens Zuspieler Tomas Kocian sagte: «Wir thematisieren das gar nicht.»

Für das Spiel wird vor der Halle ein stationäres Corona-Testzentrum für die Zuschauer eingerichtet. Die gesamte Organisation kostet die BR Volleys angeblich einen fünfstelligen Betrag. Niroomand rechtfertigt Aufwand und Kosten: «Es könnte unser letztes Heimspiel der Saison sein. Deshalb haben wir uns entschlossen, diese Herausforderung kurzfristig zu stemmen.»

Sportlich geschlagen geben sich die BR Volleys noch nicht. Sie wollen ein alles entscheidendes drittes Spiel am Samstag in Düren erzwingen. «Wir haben Spieler in unseren Reihen, die schon zwei, drei Jahre hier sind. Die müssen in solchen K.o.-Matches vorangehen», meinte Außenangreifer Samuel Tuia. Der Franzose zählt selbst zu den Führungsspielern. Er wurde in der ersten Begegnung in Düren jedoch schon nach zwei Sätzen ausgewechselt. Bis dahin war er mit nur drei Punkten weit unter den von ihm gewohnten Werten geblieben.

«Wir müssen diesmal von Beginn an hellwach sein und den Dürenern zeigen, dass wir den Sieg genauso wollen wie sie im Hinspiel», fordert Diagonalangreifer Benjamin Patch. Letztmals mussten sich die BR Volleys 2010 mit Platz drei in der Meisterschaft begnügen. In den Jahren danach erreichte der Verein immer das Endspiel.