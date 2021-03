BR Volleys: «Im Halbfinale auszuscheiden, wäre ein Desaster»

Bei den Berlin Volleys herrscht Ernüchterung. «Es wäre sportlich ein Desaster, wenn wir nicht ins Endspiel kämen und damit dann ein Jahr lang nicht in der Champions League spielen könnten», sagte Manager Kaweh Niroomand der Deutschen Presse Agentur. Die BR Volleys hatten zuvor im ersten Playoff-Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft bei den SWD powervolleys Düren 1:3 (17:25, 18:25, 25:20, 21:25) verloren - und das verdient.

Die letzte Chance der BR Volleys, das Unheil abzuwenden, besteht darin, die beiden restlichen Spiele in der Halbfinal-Serie «Best of three» gegen die Rheinländer zu gewinnen. Am Mittwoch geht es in der Max-Schmeling-Halle zunächst darum, nach Siegen gleichzuziehen. Ob dann tatsächlich wie angekündigt 800 Zuschauer dabei sein werden, ist in Anbetracht steigender Inzidenzzahlen fraglich. «Wir haben alle Vorkehrungen getroffen», erklärte Niroomand, «aber wenn die Politik uns sagt, es geht nicht, dann geht’s eben nicht.»