Pilotprojekt: Berlin Volleys starten Ticketverkauf

Wie der Volleyball-Bundesligist am Samstag mitteilte, sind 800 Karten für das Playoff-Spiel am kommenden Mittwoch (24. März 2021) gegen den SWD powervolleys Düren erhältlich. Vorbehaltlich entsprechend niedriger Inzidenzwerte in der Hauptstadt dürfen die Besucher nach einem Corona-Test bei der Partie in der Max-Schmeling-Halle dabei sein. Es wäre die erste Indoor-Sportveranstaltung vor Publikum seit Oktober vergangenen Jahres.