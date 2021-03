Berlin Volleys wollen zum zehnten Mal in Folge ins Finale

Neunmal nacheinander standen die Berlin Volleys in den letzten Jahren im Playoff-Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft, siebenmal gelang ihnen dabei der Titelgewinn. Um diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben, muss sich die Mannschaft jetzt im Halbfinale gegen die SWD powervolleys Düren durchsetzen. Das erste von maximal drei Spielen findet am Samstag (16.00 Uhr/Sport1) bei den Rheinländern statt.

«Wer in so einer Dreier-Serie das erste Spiel verliert, der steht schon sehr nahe an der Wand», warnte Berlins Manager Kaweh Niroomand. Die zweite Halbfinal-Begegnung findet am Mittwoch in der Max-Schmeling-Halle statt. Zugelassen sind dort aufgrund eines Pilotprojekts trotz Corona-Pandemie erstmals wieder 800 Zuschauer, «immer vorausgesetzt die Inzidenzzahlen machen uns keinen Strich durch die Rechnung», erklärte Niroomand. 1000 Menschen dürfen insgesamt in der Halle sein.