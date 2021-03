Champions League: BR Volleys sehen nur «Außenseiterchance»

Die Berlin Volleys haben eigentlich keine Chance mehr. Das weiß auch Kaweh Niromand. «Jetzt noch an das Weiterkommen zu glauben, wäre wohl vermessen», sagte der Manager der Berliner der Deutschen Presse Agentur vor dem Viertelfinal-Rückspiel bei Italiens Vertreter Trentino Volley am Donnerstag (19.00 Uhr/XYZ Sports.tv).

Das Hinspiel in der Max-Schmeling-Halle haben die BR Volleys am vergangenen Donnerstag 1:3 verloren. Das bedeutet: Um ins Halbfinale einzuziehen, benötigen sie in Trient wegen der geltenden Punktwertung nicht nur einen 3:0- oder 3:1-Sieg, sondern müssten sich anschließend unabhängig von einem verlorenen Satz auch noch in einem sogenannten Golden Set, gespielt nach Tiebreak Regeln bis zum 15. Punkt, durchsetzen. Ein 3:2-Sieg würde nicht zum Weiterkommen reichen.