Berlin Volleys stoßen in Europa an ihre Grenzen

Den Favoriten geärgert, aber die Überraschung verpasst: Die Berlin Volleys sind im europäischen Volleyball an ihre Grenzen gestoßen. «Wir waren nicht weit weg, haben aber deutlich unsere Schwachstellen aufgezeigt bekommen», kommentierte Manager Kaweh Niroomand die 1:3 (19:25, 23:25, 28:26, 17:25)-Niederlage gegen Italiens Vertreter Trentino Volleys im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League: «Mir schien, dass unsere Spieler zu viel Respekt vor dem Gegner hatten und nicht befreit aufspielen konnten.»

Damit sind die Chancen auf einen Halbfinal-Einzug für die Berliner auf eine Minimum geschrumpft. Im Rückspiel am kommenden Donnerstag in Trient müssten die BR Volleys zunächst 3:0 oder 3:1 gewinnen und sich anschließend auch noch in einem sogenannten Golden Set durchsetzen. «Trentino ist verwundbar. Wir werden noch einmal alles versuchen», versprach Berlins französischer Angreifer Timothee Carle kämpferisch. Auch Mittelblocker Anton Brehme sieht die Lage nicht völlig hoffnungslos: «Wir geben im Rückspiel noch einmal Vollgas, müssen uns aber in puncto Cleverness und Spielfreude steigern.»