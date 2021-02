Chancen der Berlin Volleys auf Platz zwei weiter gesunken

Allzu lange wollten sich die Berlin Volleys nicht über den Punktverlust aufregen. «Wir haben gewonnen und zwei richtig gute Sätze gespielt», sagte Mittelblocker Anton Brehme vielmehr nach dem mühsamen 3:2 (23:25, 19:25, 25:20, 25:19, 16:14)-Sieg über die SVG Lüneburg am Mittwoch in der Volleyball-Bundesliga.

Wegen der beiden verlorenen Sätze mussten sich die Berliner jedoch mit zwei von drei möglichen Punkten begnügen. Damit sind die Chancen weiter gesunken, noch als Tabellenzweiter vor den SWD powervolleys Düren und hinter Friedrichshafen in die Playoffs einzuziehen. Die BR Volleys treten in ihren letzten beiden Spielen der Hauptrunde am Samstag bei den Netzhoppers KW-Bestensee an und empfangen am 6. März die Volleys Herrsching.