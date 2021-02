BR Volleys ziehen ins Viertelfinale der Champions League ein

Die Berlin Volleys haben doch noch das Viertelfinale der Champions League erreicht. Der Volleyball-Bundesligist aus der Hauptstadt profitierte davon, dass Knack Roeselare aus Belgien am letzten Spieltag der Gruppe D am Donnerstag bei LS Modena völlig überraschend mit 3:0 (25:22, 25:21, 25:22) gewann. Der unterlegene italienische Club hat zwar im Vergleich mit den BR Volleys aus der Gruppe C die gleiche Anzahl an Siegen und Punkten, aber mit 14:9 das schlechtere Satzverhältnis gegenüber 12:6 der Berliner.

Die Volleys erzielten zwei ihrer vier Siege kampflos und zogen nun als einer der drei besten Zweitplatzierten aus den fünf Vorrundengruppen in die K.o.-Runde ein. Der Gegner wird an diesem Freitag in Luxemburg ausgelost. Gespielt werden die Partien der Runde der besten Acht am 23. Februar und 4. März.