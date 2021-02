Volleys beeindrucken in Königsklasse: 3:0 gegen Ljubljana

Die Berlin Volleys sind in der Volleyball-Champions-League dem Erreichen des Viertelfinales einen großen Schritt nähergekommen. Gegen Sloweniens Meister ACH Volley Ljubljana setzte sich die Mannschaft am Dienstag zu Beginn des Rückrunden-Turniers im russischen Kasan ganz souverän mit 3:0 (25:19, 25:20, 25:13) durch.

Die Berliner haben jetzt zwölf Punkte auf dem Konto, was abhängig vom Ausgang der Spiele in den anderen vier Vierer-Gruppen möglicherweise schon reichen wird, um als einer der drei besten Gruppenzweiten weiterzukommen. An diesem Mittwoch (14.00 Uhr/deutsche Zeit/kostenpflichtig bei xyzsports.tv) treffen die BR Volleys in ihrem letzten Gruppenspiel auf Gastgeber Zenit Kasan.