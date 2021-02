Berlin Volleys verlieren in Frankfurt trotz 2:0-Satzführung

Die Berlin Volleys haben ihre Generalprobe für die Volleyball-Champions-League verpatzt. Das Bundesligaspiel bei den United Volleys Frankfurt verlor die Mannschaft am Samstag trotz einer 2:0-Satzführung noch mit 2:3 (25;21, 25:20, 23:25, 23:25, 10:15) und büßte damit zwei wertvolle Punkte im Kampf um den zweiten Tabellenplatz ein.

Am Dienstag und Mittwoch spielen die Berliner nun in Kasan gegen Volley Ljubljana und Gastgeber Zenit Kasan um den Einzug in die K.o.-Runde der Champions League.