Berlin Volleys proben in Frankfurt für die Champions League

Die Berlin Volleys sehen sich zumindest leicht im Aufwind. Diesen Eindruck möchte die Mannschaft am Samstag (19.30 Uhr/Sporttotal.tv) in der Volleyball-Bundesliga bei den United Volleys Frankfurt bestätigen.

Über den aktuellen Leistungsstand des Tabellenzweiten aus der Hauptstadt sagte Manager Kaweh Niroomand: «Wir sind zwar längst noch nicht da, wo wir zum jetzigen Zeitpunkt sein wollten, aber immerhin schon weiter als um die Weihnachtszeit.» Das Spiel in Frankfurt dient den BR Volleys als Generalprobe für die Rückspiele in der Gruppenphase der Champions League. Von Dienstag an sind in Kasan an drei aufeinanderfolgenden Tagen Volley Ljubljana, Zenit Kasan und Jastrzebski Wegiel die hochkarätigen Gegner.