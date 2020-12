Hinrunde beendet: Berlin Volleys sehen sich «auf gutem Weg»

Kaweh Niroomand hatte das Ziel für die Berlin Volleys für die letzten beiden Spiele des Jahres klar abgesteckt. «Wir wollen uns gut aus der Affäre ziehen, um dann, wenn sich unsere Verletztensituation entspannt hat, besser abzuschneiden», sagte der Manager. Der erste Schritt ist mit dem 3:0-Erfolg am Sonntag bei den Volleys Herrsching getan, der zweite soll am 27. Dezember im nicht minder schweren Auswärtsspiel bei den SWD powervolleys Düren folgen.

Die Hinrunde in der Volleyball-Bundesliga ist beendet. Die BR Volleys haben in ihren zehn Spielen zwei Niederlagen kassiert: 1:3 in Bühl, 0:3 in Friedrichshafen. Von 30 möglichen Punkten hat die Mannschaft 24 geholt. Sie ist damit aktuell Tabellendritter hinter Düren (26 Punkte) und Friedrichshafen (24/ein Spiel weniger).