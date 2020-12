Champions League im Hinterkopf: Volleys zur Generalprobe

Die Volleyballer der Berlin Volleys befinden sich kurz vor dem Beginn der Champions im Aufwind. Mit dem überzeugenden 3:0 Erfolg über die United Volleys Frankfurt am vergangenen Wochenende hat Volleys-Trainer Cedric Enard eine Blaupause für die kommenden Aufgaben erhalten. «Das war das Gesicht, das wir zeigen möchten und mit dem wir überall erfolgreich sein können», sagte der Franzose vor dem Bundesliga-Gastspiel bei der SVG Lüneburg am Samstag (19.00 Uhr/sporttotal.tv).

Bei der Generalprobe für die internationalen Spiele in der Heidestadt zählen Zuspieler Sergej Grankin und Außenangreifer Timothee Carle wieder zum Kader. Grankin kehrt nach dreiwöchiger Pause wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade zurück, der Franzose Carle war aufgrund einer Bauchmuskelzerrung in den letzten drei Pflichtspielen nicht dabei.