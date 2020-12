Berlin Volleys verpflichten Mittelblocker Kevin Le Roux

Die Berlin Volleys sind überraschend noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben den französischen Nationalspieler Kevin Le Roux für den Mittelblock verpflichtet. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der 31-Jährige war zuletzt vereinslos. Er wird Anfang nächster Woche zum Medizincheck in Berlin erwartet. Erst danach wird der Vertrag gültig.

Le Roux ist 2,09 Meter groß. Er hat für Frankreich mehr als 200 Länderspiele bestritten. In der vergangenen Saison spielte er in China für Beijing BAIC Motors. Nach einer Rückenverletzung hielt er sich zuletzt in Italien bei GSB Piacenza fit.