Berlin Volleys rechnen mit einer «Saison der Zufälle»

Die Berlin Volleys machen sich auf eine Bundesliga-Saison mit besonderer mentaler Daueranspannung gefasst. «Ich fürchte, es wird mehr eine Saison der Zufälle als eine Saison der Planbarkeit», sagte Manager Kaweh Niroomand nach dem 3:0-Erfolg über die Grizzlys Giesen am Samstag.

Gegen Giesen traten die Volleys in der Max-Schmeling-Halle erstmals vor leeren Rängen an. Unter diesen «Geisterbedingungen» (Niroomand) sorgten nicht zuletzt Timothee Carle und Benjamin Patch mit jeweils 17 Punkten im fünften Saisonspiel der Berliner für den vierten Zu-Null-Erfolg. Dennoch herrscht Unzufriedenheit.

Schon am nächsten Wochenende stehen die Volleys in der Liga beim Erzrivalen VfB Friedrichshafen vor einem echten Härtetest. Vom 8. Dezember an folgt das Vorrundenturnier in der Champions League in Berlin mit hochkarätigen Gegnern wie Zenit Kasan.