Berlin Volleys fürchten weitere Corona-Folgen

Der zehnmalige deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys fürchtet durch die neuerlichen Corona-Maßnahmen schwere wirtschaftliche Folgen. «Die Verschärfung der Einschränkungen trifft uns hart und verschlechtert die ohnehin schon angespannte finanzielle Situation noch einmal deutlich», sagte Manager Kaweh Niroomand laut Mitteilung des Clubs vom Donnerstag: «Als Verein werden wir diese drastischen Maßnahmen jedoch nur für eine gewisse Zeit überstehen.» Es gehe jetzt darum, «dass nicht alles das, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, in wenigen Wochen kaputtgeht».

© dpa

Niroomand, der auch Sprecher der Berliner Proficlubs und Vizepräsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) ist, hofft aber, dass im Dezember wieder Fans in die Hallen kommen können. «Die umfangreichen Hygiene- und Sicherheitskonzepte, in die wir als Berliner Proficlubs gemeinsam mit den Arenabetreibern viel Geld und Arbeit investiert haben, sind gut und können hoffentlich schon bald wieder Anwendung finden», sagte der Funktionär, für den der Schutz der Bevölkerung aber «die wichtigste Prämisse» bleibt.

Ab kommenden Montag dürfen Profisport-Veranstaltungen in Deutschland bis Ende November nur noch ohne Zuschauer als Geisterspiele durchgeführt werden. Diese Vorgabe betrifft im Fall der BR Volleys aktuell die Bundesliga-Heimspiele gegen Giesen und Frankfurt sowie das Pokal-Viertelfinale in der Berliner Max-Schmeling-Halle.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr