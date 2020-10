Supercup wird für die BR Volleys gleich zur «harten Prüfung»

Für Volleyball-Bundesligist Berlin Volleys wird bereits das erste Pflichtspiel der neuen Saison zur Bewährungsprobe. In der Partie um den Volleyball-Supercup trifft die Mannschaft von Trainer Cedric Enard am Sonntag (14 Uhr/Sport1) auf die United Volleys Frankfurt. «Das wird gleich eine harte Prüfung für uns», sagte der neue BR-Kapitän Sergej Grankin. «Ein gutes Ergebnis ist wichtig, um Selbstvertrauen zu holen für den weiteren Saisonverlauf», ergänzte Coach Enard. Sein Team ist Pokalverteidiger, die Frankfurter haben Heimvorteil.

Der Supercup wird in Deutschland seit 2016 als Einstimmung auf die Bundesliga-Saison ausgespielt. In den bisherigen vier Spielen standen sich immer die BR Volleys und der VfB Friedrichshafen gegenüber. Dreimal gewann das Team vom Bodensee, ehe im vergangenen Jahr die Volleys mit einem 3:0 die Erfolgsserie des VfB in diesem Wettbewerb stoppten.