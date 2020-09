Berlin Volleys verlieren Testspiel in Polen im Tiebreak

Volleyball-Bundesligist Berlin Volleys sucht in der Vorbereitung auf die am 17. Oktober beginnende Saison noch seine Form. Im Testspiel beim polnischen Erstligisten Aluron CMC Warta Zawiercie verlor der zehnmalige deutsche Meister am Mittwoch trotz energischer Gegenwehr 2:3 (23:25, 25:21, 22:25, 25:23, 8:15). Schon im ersten Vorbereitungsspiel auf die kommende Spielzeit hatte sich die Mannschaft von Trainer Cedric Enard am vergangenen Freitag mit einem 2:2 gegen Liga-Rivale Grizzlys Giesen begnügen müssen.

© dpa

Der brasilianische Neuzugang Davy Moraes war gegen Zawiercie mit 14 Punkten erfolgreichster Angreifer bei den Berlinern. Außer ihm punkteten nur noch Mittelblocker Anton Brehme (13) und der Franzose Timothee Carle (11) für die Volleys im zweistelligen Bereich. Enard nutzte die Begegnung, um allen 13 Spielern seines Kaders Einsatzzeiten zu geben.

Für die BR Volleys war die Partie in Zawiercie die erste auf einer viertägigen Polen-Reise. Unmittelbar nach dem Spiel fuhr die Mannschaft in Kleinbussen weiter ins 100 Kilometer entfernte Bielsko-Biala, wo am Donnerstag und Freitag zwei weitere Tests gegen den dort beheimateten polnischen Zweitligisten anstehen.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr