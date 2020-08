BR Volleys treffen in Champions League zuerst auf Ljubljana

Mit einem Heimspiel gegen Sloweniens Meister ACH Volley Ljubljana starten die Berlin Volleys in die Gruppenphase der Champions League. Das geht aus dem Spielplan hervor, den der Europäische Volleyball-Verband (CEV) jetzt veröffentlicht hat. Probleme gibt es derzeit noch mit der genauen Terminierung der Begegnung, da die Max-Schmeling-Halle als Heimspielstätte der BR Volleys im Zeitraum zwischen dem 17. und 19. November belegt ist.

Am zweiten Spieltag der Gruppe C tritt der zehnmalige deutsche Meister bei dem noch zu ermittelnden Qualifikanten an, ehe dann mit Russlands Starensemble Zenit Kasan der Favorit auf den Gruppensieg in Berlin gastiert. Für das Viertelfinale in der Königsklasse qualifizieren sich aus fünf Vierergruppen in Hin- und Rückspielen nur die Erstplatzierten sowie die drei besten Gruppenzweiten.