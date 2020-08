Corona-Tests negativ: Berlin Volleys trainieren vollzählig

Die Berlin Volleys befinden sich ab sofort vollzählig im Mannschaftstraining.

Die verspätet in der Hauptstadt eingetroffenen brasilianischen Neuzugänge Eder Carbonera, Davy Moares und Renan Michelucci hatten am Dienstagvormittag (18. August 2020) die Ergebnisse ihrer Corona-Tests erhalten. Alle drei sind nicht mit dem Virus infiziert. Deshalb konnten sie bereits nachmittags erstmals an einer Übungseinheit ihres neuen Vereins teilnehmen.