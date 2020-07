Berlin Volleys holen Frankreichs Nationalspieler Carle

Der zehnmalige deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat für den Außenangriff den französischen Nationalspieler Timothee Carle verpflichtet.

Carle hatte im Sommer des vergangenen Jahres in der Nationalmannschaft seines Landes debütiert. Die Max-Schmeling-Halle, Heimspielstätte der BR Volleys, ist ihm von daher nicht fremd. Im Januar qualifizierte er sich dort mit Frankreich für die Olympischen Sommerspiele in Tokio. «Den Wechsel nach Berlin sehe ich als großen Schritt in meiner Karriere», sagt Carle. Sein übergeordnetes Ziel: «Ich will mich für Olympia empfehlen.»