Berlin Volleys verpflichten Brasilianer Renan Michelucci Moralez

Volleyball-Bundesligist Berlin Volleys hat ein zweites Mal auf dem Spielermarkt in Brasilien zugegriffen.

Nach der Verpflichtung von Routinier Eder Carbonera (36) wird auch Mittelblocker Renan Michelucci Moralez zum zehnmaligen deutschen Meister wechseln. Der 26-Jährige spielte zuletzt in der brasilianischen Superliga für America Volei Montes Claros. Er erhält bei den BR Volleys einen Zweijahresvertrag. Das teilte der Verein der Deutschen Presse Agentur am Freitag (03. Juli 2020) mit.

Volleys-Manager Kaweh Niroomand beschreibt den 2,00 Meter großen Michelucci als «schnell und kraftvoll». Ihn zu verpflichten ging offenbar auf eine Empfehlung von Lucio Oro zurück, dem Co-Crainer der BR Volleys mit brasilianischen Wurzeln. Oro sagt über den neuen Mann: «Er wird Emotionen und Power in unser Spiel bringen.» Michelucci hat in seiner Karriere bisher stets für Vereine in seinem Heimatland gespielt - mit nur einer Ausnahme. In der Saison 2014/15 stand er in Italien für Pallavolo Molfetta auf dem Feld.