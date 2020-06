BR Volleys treffen zum Saisonstart auf Düren

Mit der Neuauflage des diesjährigen Pokalfinales zwischen den Berlin Volleys und den SWD powervolleys Düren startet die Volleyball-Bundesliga am 17. Oktober in die neue Saison. Die Netzhoppers KW-Bestensee sind zum Auftakt Gast beim Rekordmeister VfB Friedrichshafen. Den Spielplan gab die Volleyball Bundesliga (VBL) am Dienstag bekannt.

© dpa

Das Pokalfinale in Mannheim hatten die Berlin Volleys am 16. Februar gegen Düren klar mit 3:0 für sich entschieden.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

Die Netzhoppers bestreiten ihr erstes Heimspiel am 24. Oktober gegen die United Volleys Frankfurt. Die BR Volleys sind tags darauf beim Liga-Rückkehrer TSV Unterhaching gefordert. Zum Berlin-Brandenburg-Derby zwischen den Volleys und den Netzhoppers kommt es erstmals am 12. Dezember in der Max-Schmeling-Halle.

Noch nicht fest terminiert ist das erste Duell zwischen den beiden Erzrivalen VfB Friedrichshafen und den BR Volleys. Allerdings hat das Team vom Bodensee in der ersten Begegnung den Heimvorteil.