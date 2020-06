Samuel Tuia bleibt bis 2022 bei den Berlin Volleys

Volleyball-Bundesligist Berlin Volleys hat den Vertrag mit Außenangreifer Samuel Tuia um zwei Jahre bis 2022 verlängert.

«Er ist der Inbegriff eines kompletten Außenangreifers», sagte Volleys-Manager Kaweh Niroomand über den 133-maligen französischen Nationalspieler. Tuia bringe «gerade in den wichtigen Spielen meist seine besten Leistungen».

Vor zwei Jahren war der 1,95 Meter große Tuia von Istanbul BBSK zu den BR Volleys gewechselt. Auf Anhieb wurde er mit der Mannschaft deutscher Meister. Die vergangene Saison wurde wegen der Corona-Pandemie kurz vor den Playoffs abgebrochen, zu dem Zeitpunkt waren die Volleys in allen nationalen Wettbewerben noch unbesiegt. «Ich habe immer in ambitionierten Vereinen gespielt, aber in Berlin habe ich noch einmal viel über Siegermentalität dazugelernt"» sagt der 33-Jährige zu seiner Vertragsverlängerung beim Hauptstadtclub.