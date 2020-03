Coronavirus: BR Volleys könnten vorzeitig Meister werden

Das Coronavirus beeinflusst möglicherweise auch die finalen Entscheidungen in der Volleyball-Bundesliga (VBL). So könnten die Berlin Volleys in dieser Saison schon vorzeitig deutscher Meister werden. «Zur Zeit wird bei der VBL darüber diskutiert, die Saison nach der Hauptrunde zu beenden. In dem Fall sieht die Satzung wohl vor, dass der Erste nach der Hauptrunde zum Meister erklärt wird», sagte Berlins Manager Kaweh Niroomand der Deutschen Presse Agentur am Donnerstag. Die BR Volleys sind vor den letzten beiden Spieltagen der Hauptrunde uneinholbar Tabellenführer.

© dpa

Niroomand rechnet damit, dass zu diesem Thema in Kürze eine Versammlung der Bundesliga-Manager einberufen wird, bei der eine Entscheidung über den vorzeitigen Abbruch der Saison herbeigeführt werden soll.

Die BR Volleys empfangen am Sonntag (16.00 Uhr/Sport1) den VfB Friedrichshafen zum Spitzenspiel. Die Ränge der Max-Schmeling-Halle werden leer bleiben. Mit 6500 bis 7000 Zuschauern hätte der Verein angesichts eines recht lebhaften Kartenvorverkaufs gerechnet.

Sollten auch noch die Playoffs ohne Zuschauer stattfinden oder gar ganz wegfallen, «würde das eine riesige Lücke in unseren Etat reißen», so Niroomand. Auf sofortige Ausgleichszahlungen seitens der Politik beharren die BR Volleys jedoch nicht. «Das ist jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt, um Forderungen wegen der Einnahmeverluste zu stellen», sagte Niroomand. «Wir warten jetzt erst einmal ab, und wenn die Sache mit dem Coronavirus hoffentlich bald vorbei ist, werden wir das mit den betreffenden Stellen in der Politik in aller Ruhe besprechen.»