Der 20. Sieg in Folge: Berlin Volleys gewinnen 3:1 in Bühl

Die Berlin Volleys haben auch ihr 20. Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga gewonnen. Am Samstag verbuchte der ungeschlagene Tabellenführer bei den abstiegsgefährdeten Bisons Bühl am drittletzten Spieltag der Hauptrunde einen 3:1 (25:22, 25:19, 18:25, 26:24)-Arbeitssieg. Das Hinspiel in eigener Halle hatten die BR Volleys Ende November noch ohne Satzverlust gewonnen.

In der Großsporthalle Bühl kamen die Berliner nur schwer auf Touren. 4:8 lagen die Gäste bei der ersten Technischen Auszeit zurück. Erstmals in Führung gingen sie durch Nicolas Le Goff beim 14:13. Aber auch danach hielt Bühl noch eine Weile mit, ehe Punkte von Moritz Reichert und Benjamin Patch zu drei Satzbällen führten. Den zweiten davon verwandelte Cody Kessel zum 25:22.

Volleys-Trainer Cedric Enard gönnte seinem etatmäßigen Libero Julian Zenger über die gesamte Spielzeit eine Pause. Für ihn spielte Adam Kowalski im zentralen Abwehrbereich. Der 25-jährige Pole erledigte seine Aufgaben dort recht zuverlässig.

Nach der 2:0-Satzführung trat der deutsche Meister und Pokalsieger allerdings erschreckend nachlässig auf. Bühl bestrafte die Unkonzentriertheiten des Gegners konsequent und verkürzte auf 1:2 nach Sätzen. Fast hätten sich die Gastgeber auch noch in den Tiebreak gerettet. Sie verspielten aber in Satz vier eine 24:21-Führung leichtfertig. Beim Aufschlag von Jeffrey Jnedryk glückten den BR Volleys in dieser Phase fünf Punkte in Serie.