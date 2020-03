Volleys: Drei Spiele für optimale Playoff-Vorbereitung

Trainer Cedric Enard von den Berlin Volleys hat nach der erfolgten Playoff-Qualifikation als Tabellenerster die Vorbereitung auf die K.o-Runden im Blick. «Wir wollen die noch verbleibenden drei Spiele für eine optimale Vorbereitung auf die Playoffs nutzen», sagt Enard vor der Partie beim Tabellenvorletzten Bisons Bühl am Samstag (20.00 Uhr/sporttotal.tv). Obwohl der Mannschaft Platz eins nach der Hauptrunde nicht mehr zu nehmen ist, mahnt der Franzose volle Konzentration bei seinen Akteuren an.

In Bühl können die BR Volleys wieder auf Pierre Pujol zurückgreifen. Der 35 Jahre alte Zuspieler hat sein Knochenmarködem im linken Sprunggelenk auskuriert. Fehlen wird hingegen weiterhin Diagonalangreifer Kyle Ensing, der sich wegen dringender privater Angelegenheiten bei seiner Familie in Amerika aufhält.

Für die BR Volleys geht es in Bühl auch darum, in ihrem 20. Saisonspiel in der Bundesliga ungeschlagen zu bleiben. Unterschätzen will Enard den Gegner trotz dessen misslicher Tabellensituation nicht. «Das ist ein entwicklungsfähiges Team, das sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat», sagte der 43-Jährige.