Berlin Volleys wollen «die Spannung aufrechterhalten»

Trainer Cedric Enard ist bei den Berlin Volleys jetzt auch als Psychologe und Motivator gefragt. «Es wird eine große Herausforderung sein, die Spannung bei meiner Mannschaft bis zum Beginn der Playoffs aufrechtzuerhalten», sagte der Franzose vor der Begegnung bei den SWD powervolleys Düren am Dienstag (18.30 Uhr/Sport1). In der Volleyball-Bundesliga ist der deutsche Meister vier Spieltage vor Beendigung der Hauptrunde nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen und muss sich nun selbst motivieren.

Noch stehen die BR Volleys in dieser Saison in der Liga mit weißer Weste da. Alle bisherigen 18 Spiele haben sie gewonnen. «Diese Serie wollen wir noch ein bisschen ausbauen», sagte Mittelblocker Jeffrey Jendryk und versprach weiterhin vollen Einsatz. Für den US-Amerikaner steht fest: «Jetzt, wo uns Platz eins nicht mehr zu nehmen ist, können wir ganz ohne Druck aufspielen.»

Enard fordert von seiner Mannschaft in Düren ein anderes Auftreten als zuletzt bei der von ihm kritisierten 2:3-Niederlage bei Russlands Meister Kuzbass Kemerowo in der Champions League: «Ich will mehr taktische Disziplin sehen. Daran hat es in Kemerowo gehapert.»