Berlin Volleys behaupten sich gegen Lüneburg mit 3:0

Die Berlin Volleys haben ihre weiße Weste in der Volleyball-Bundesliga gewahrt. Im Auswärtsspiel bei der SVG Lüneburg gewann die Mannschaft von Trainer Cedric Enard am Samstag überraschend deutlich mit 3:0 (25:17, 25:20, 25:16). Vor 1700 Zuschauern in der CU Arena in Hamburg-Neugraben bot der deutsche Meister eine rundum überzeugende Vorstellung und zeigte sich gut gerüstet für das Pokalfinale gegen Düren am 16. Februar in Mannheim.

© dpa

Der US-Amerikaner Benjamin Patch verwandelte den zweiten Matchball zum Sieg. In der Bundesliga stehen die BR Volleys in dieser Saison auch nach 18 Spielen noch ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Die Gäste, bei denen im Außenangriff der Ex-Lüneburger Cody Kessel den Vorzug erhalten hatte vor Moritz Reichert, diktierten das Geschehen anfangs deutlich. Ein Ass von Samuel Tuia verschaffte der Mannschaft im ersten Durchgang beim 13:7 bereits einen komfortablen Vorsprung. Am Ende hatten die Volleys acht Satzbälle, beim dritten brachte ein vom Gegner ins Aus geschlagener Ball die Entscheidung.

Die Berliner blieben auch im zweiten Abschnitt tonangebend. Immer wieder nutzte Benjamin Patch die Gelegenheit zum Punkten. Bis zur zweiten Technischen Auszeit hegten die Lüneburger beim Stande von 14:16 noch die Hoffnung auf einen Satzgewinn. Dann aber setzte sich der Kontrahent mit forschem Angriffsspiel auf 20:15 ab.

Mit einer Aufschlagserie von Tuia sowie mehrfacher starker Blockabwehr, vor allem von Jeffrey Jendryk, sorgten die BR Volleys im Schlussabschnitt bei einer 8:1-Führung früh für klare Verhältnisse und ließen sich den Sieg danach gegen weitgehend überforderte Lüneburger nicht mehr nehmen.