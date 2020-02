Volleys wollen schlechte Bilanz gegen Lüneburg beenden

Der Spitzenplatz zum Ende der Hauptrunde ist für die Berlin Volleys zum Greifen nahe. Zwei Siege aus den abschließenden fünf Partien braucht der Hauptstadtclub noch, um sich aus eigener Kraft als topgesetztes Team für die Playoffs zu qualifizieren. Den nächsten Schritt will der noch ungeschlagene Tabellenführer am Samstag (19.00 Uhr/sporttotal.tv) beim Fünften SVG Lüneburg in der CU-Arena von Hamburg-Neugraben machen.

Auswärtsspiele gegen die Niedersachsen waren für die Berlin Volleys jedoch noch nie ein Vergnügen. Von insgesamt acht Pflichtspielen bei den Lüneburgern hat der deutsche Meister erst zwei gewonnen. «Es wird Zeit, dem Ganzen mal ein Ende zu setzen», fordert Manager Kaweh Niroomand.

Die SVG Lüneburg ist diese Saison bislang hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 23 Punkte Abstand trennen sie inzwischen von den BR Volleys. «Die teilen das Schicksal der Vereine, die immer wieder talentierte Spieler haben, die aber dann, wenn sie besser geworden sind, woanders hingehen», beurteilt Niroomand die Probleme beim Gegner. Zu Saisonbeginn war unter anderem Angreifer Cody Kessel zu den Volleys gegangen.

Das Hinspiel gegen die Heidestädter hatten die Volleys Mitte November klar mit 3:0 gewonnen. Für die Berliner bildet die Partie in Hamburg den Auftakt zu einer Serie von fünf Auswärtsspielen nacheinander in der Bundesliga und der Champions League, dazu kommt als vorläufiger Saisonhöhepunkt das deutsche Pokalfinale am 16. Februar gegen die SWD powervolleys Düren in Mannheim. «Der Februar wird ziemlich stressig für uns», ahnt Volleys-Libero Julian Zenger. «National wollen wir weiter konstant erfolgreich sein und international mitnehmen, was irgendwie möglich ist.»