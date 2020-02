Fünf Auswärtsspiele in Folge: Berlin Volleys im Reisestress

Auf die Berlin Volleys kommen erhebliche Reisestrapazen zu. Nach dem letztlich klaren 3:0 (25:20, 25:15, 25:23)-Heimsieg gegen die Volleys Herrsching am Mittwoch in der Volleyball-Bundesliga muss die Mannschaft nun bis zum 25. Februar fünf Mal in Folge auswärts antreten. «Das ist ein ziemlich strammes Programm», sagte Manager Kaweh Niroomand.

Gefordert ist der deutsche Meister in der Bundesliga bei der SVG Lüneburg am Samstag sowie in Düren am 25. Februar. Dazwischen sind zwei Auslandsreisen gebucht, und zwar zu den Champions-League-Spielen bei Volley Ljubljana in Slowenien am 12. Februar und eine Woche später bei Kuzbass Kemerowo in Westsibirien. Von immenser Wichtigkeit ist für die BR Volleys der Auftritt am 16. Februar im deutschen Pokalfinale gegen Düren in Mannheim.