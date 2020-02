Ziel der Berlin Volleys: Unbesiegt die Normalrunde beenden

Auch zwölf Punkte Vorsprung vor der Konkurrenz verführen die Berlin Volleys in der Volleyball-Bundesliga nicht zum Übermut.

Doch die Bayern, derzeit als Sechster in der Tabelle 20 Punkte hinter den BR Volleys liegend, haben in dieser Saison auch schon positiv überrascht, etwa bei ihren Siegen gegen Friedrichshafen (3:2), in Düren (3:0) oder zuletzt in Lüneburg (3:0). «Herrsching ist so ein bisschen eine Wundertüte», schlussfolgerte Niroomand aus diesen Ergebnissen. Wie ernst die Herrschinger die kommende Aufgabe bei den BR Volleys nehmen, zeigt sich auch darin, dass sie nach dem Samstag-Spiel (1. Februar 2020) in Lüneburg gleich nach Berlin weitergereist sind.