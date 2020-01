Berlin Volleys auf Verarbeitungskurs nach Dämpfer

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys will das fast sichere Aus in der Champions League mit einer weiter makellosen Bilanz in der Bundesliga verarbeiten. «Die Frustration danach war groß», sagte Volleys-Trainer Cedric Enard zur 2:3-Niederlage gegen Fakel Nowy Urengoj (Russland). Der Franzose blickt aber nach vorn: «Jetzt gilt es, unsere gute Ausgangsposition in der Hauptrunde der Bundesliga zu verteidigen. Da können wir uns nicht lange mit dem letzten Spiel aufhalten.»

So soll die Erfolgsserie von 15 Siegen in den ersten 15 Saisonspielen auch am Samstag (19.30 Uhr/sporttotal.tv) in der Partie beim TV Rottenburg nicht abreißen. Enard rechnet beim Tabellenachten am Neckar allerdings mit energischem Widerstand. «Die Rottenburger sind deutlich stärker als im Vorjahr», sagte der Franzose, «besonders Libero Taichi Kawaguchi gibt der Mannschaft Stabilität.»

Die Statistik spricht jedoch deutlich für den deutschen Meister aus der Hauptstadt. In den letzten zehn Bundesligaspielen gegeneinander ließen die Berliner nicht einmal einen einzigen Satzgewinn der Rottenburger zu.

Der Trainer wird in Rottenburg bei der Aufstellung wohl «etwas rotieren», wie er sagt. Zu erwarten ist, dass unter anderem die zuvor längere Zeit verletzten Angreifer Benjamin Patch und Samuel Tuia auf der Bank Platz nehmen. «Einige Spieler benötigen mal eine Pause, andere können noch nicht die volle Belastung gehen», sagt Enard. Allzu große Sorgen bereiten die Personalwechsel nicht. «Wir sind in der Breite gut aufgestellt», betont Manager Kaweh Niroomand.