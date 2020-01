Berlin Volleys unterliegen Nowy Urengoj in der Königsklasse

Die Berlin Volleys haben nur noch minimale Chancen auf das Viertelfinale der Volleyball-Champions-League. Zum Rückrunden-Auftakt der Gruppenphase unterlag der deutsche Meister am Dienstag Fakel Nowy Urengoj aus Russland daheim trotz einer 2:0-Satzführung noch mit 2:3 (25:21, 25:15, 20:25, 22:25, 10:15). Als schwachen Trost behielten die Berliner für die zwei gewonnenen Sätze wenigstens einen der drei Punkte.

Vor 4583 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle beeindruckten die Gastgeber zunächst mit einer hochengagierten Vorstellung. Der Gegner konnte im Verlauf des ersten Satzes kein einziges Mal in Führung gehen. Für den deutlichsten Vorsprung der Berliner sorgte der wie aufgedreht spielende US-Nationalspieler Benjamin Patch mit seinen Punkten zum 20:15 und 21:16.

Auch in der Folge hatte der russische Meisterschaftsdritte große Probleme mit dem starken Aufschlagspiel des Kontrahenten. Im zweiten Durchgang nahm das Ergebnis fast schon deklassierende Ausmaße für die Gäste an. Immer wieder konnte Patch die Lücken in der Abwehr der Gäste nutzen. Auf Patchs Konto gingen schon nach dem zweiten Satz 13 Punkte, zum Teil auf spektakuläre Weise erzielt.