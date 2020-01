BR Volleys «kein klarer Favorit»: Erkrankte vor Spitzenspiel

Der Vorsprung ist riesig, dennoch fühlen sich die BR Volleys im Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga herausgefordert.

«Glasklarer Favorit sind wir sicher nicht», sagte Kaweh Niroomand, der Geschäftsführer des Hauptstadtclubs, vor dem Duell Erster gegen Zweiter am Donnerstag (23. Januar 2020) gegen die Alpenvolleys Haching. Der selbst gesundheitlich noch angeschlagene Cheftrainer Cedric Enard, der den jüngsten 3:0-Sieg seines Teams gegen bei den Grizzlys Giesen verpasst hatte, muss zudem mit einigen Erkrankungsausfällen rechnen. Unter anderen leiden Cody Kessel und Jeffrey Jendryk an einem Infekt. «Wir werden erst kurzfristig sehen können, wer einsatzfähig ist», sagte der Coach.

Berlin Volleys derzeit 14 Siege in 14 Spielen

In der Tabelle liegen die Berlin Volleys nach 14 Siegen in 14 Spielen als Spitzenreiter derzeit neun Punkte vor den Hachingern (9 Siege), die ein Spiel weniger ausgetragen haben. «Wir dürfen den Vorsprung, den wir uns während der Hinrunde hart erarbeitet haben, jetzt nicht einfach hergeben, erst recht nicht in unseren Heimspielen», betonte Niroomand.