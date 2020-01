Berlin Volleys: Sergej Grankin macht erneut den Unterschied

Sergej Grankin macht für die BR Volleys weiter den Unterschied.

Der russische Olympiasieger wurde am 19. Januar 2020 nach dem klaren 3:0-Sieg der Berliner bei den Grizzlys Giesen wieder einmal zum wertvollsten Spieler (MVP) des deutschen Volleyball-Meisters gewählt. «Er hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft, und wir konnten über alle Positionen hochprozentig punkten», sagte Volleys-Co-Trainer Lucio Oro über Grankin, der in dieser Saison bereits zum siebenten Mal mit der Goldmedaille als MVP ausgezeichnet wurde.

Die BR Volleys waren ohne ihren erkrankten Cheftrainer Cedric Enard zu den Giesenern nach Hildesheim gereist. Oro vertrat ihn. Der 42-jährige Brasilianer stellte am Ende erfreut fest, dass sich Grankin nicht nur mit seinen vier Assen hervorgetan hatte. Vom gewohnt variantenreichen und präzisen Zuspiel des russischen Nationalspielers profitierte insbesondere Diagonalangreifer Kyle Ensing. Mit 17 Punkten war Ensing schließlich erfolgreichster Angreifer der BR Volleys. «Kyle war stark», lobte Oro.

Nachdem der deutsche Meister bei den 3:2-Siegen in den jüngsten Heimspielen gegen UV Frankfurt und die Netzhoppers KW-Bestensee jeweils einen Punkt eingebüßt hatte, bot die Mannschaft in Giesen trotz einer kleineren Schwächephase im zweiten Satz insgesamt eine überzeugende Vorstellung. Neben Grankins tadelloser Vorstellung gab es noch eine weitere Erfolgskomponente. «Der Aufschlag hat den Unterschied ausgemacht», meinte Kapitän Moritz Reichert.

Nächstes Spiel am 23. Januar 2020 gegen Alpenvolleys Haching

Die Berliner empfangen als ungeschlagener Tabellenführer nun am 23. Januar 2020 die Alpenvolleys Haching zum Bundesliga-Spitzenspiel. Es ist das Duell Erster gegen Dritter. «Unsere Tendenz ist aufsteigend», sagte Reichert und kündigte an: «Gegen Haching wollen wir nun zu Hause nachlegen.» Im Hinspiel in Innsbruck hatten die Berliner gegen das deutsch-österreichische Team 3:2 gewonnen.