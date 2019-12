Berlin Volleys verlieren in der Königsklasse gegen Kemerowo

Den Berlin Volleys droht in der Volleyball-Champions-League schon in der Gruppenphase das Aus. Gegen Russlands Meister Kuzbass Kemerowo unterlag der deutsche Champion am Mittwochabend 1:3 (17:25, 23:25, 25:19, 19:25). Nach drei Spieltagen haben die Berliner damit erst einen Sieg auf dem Konto. Sie müssen nun im Restprogramm noch zweimal auswärts und nur einmal daheim antreten. Nur die Erstplatzierten sowie die drei punktbesten Zweiten der fünf Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein.

Ohne ihren etatmäßigen Hauptangreifer Benjamin Patch, der mit einem Achillessehnenanriss fehlt, fanden die BR Volleys zunächst keine Mittel gegen den exzellente Abwehrarbeit leistenden Gegner. Spannend wurde die Begegnung vor 4311 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle erst vom zweiten Satz an. Kapitän Moritz Reichert, von den Lesern des «Volleyball-Magazins» zu Deutschlands Volleyballer des Jahres gewählt, gelangen ein paar schöne Angriffsaktionen. Auch Kyle Ensing, der Vertreter von Patch, blühte unter der Regie von Zuspieler Sergej Grankin allmählich auf.

Im dritten Satz brachte ein Einerblock von Cody Kessel zum 12:11 die Mannschaft von Trainer Cedric Enard erstmals überhaupt in Führung. Ein Ass von Grankin zum 21:16 ebnete dann endgültig den Weg zum späteren Satzgewinn. Im vierten Abschnitt glückte Kemerowo nach 7:10-Rückstand eine 7:0-Punkte-Serie, begünstigt durch starke Aufschläge von Anton Kapuschkow. Das war zugleich die Entscheidung.

Ihr nächstes Spiel in der Champions League bestreiten die BR Volleys am 28. Januar daheim gegen den anderen russischen Vertreter Fakel Nowy Urengoj. Das Hinspiel ging mit 0:3 verloren.