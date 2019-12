Berlin Volleys sind «stolz» auf Sieg in Friedrichshafen

Selbst der verletzungsbedingte Ausfall ihrer beiden Diagonalangreifer konnte den Siegeszug der Berlin Volleys in der Volleyball-Bundesliga beim Dauerrivalen nicht stoppen. «Ich bin stolz, dass wir trotz des Fehlens wichtiger Spieler dem Druck des Gegners standgehalten haben», sagte Mittelblocker Nicolas Le Goff nach dem 3:2 (22:25, 25:23, 29:27, 20:25, 18:16)-Erfolg des Tabellenführers beim unmittelbaren Verfolger VfB Friedrichshafen am Samstagabend.

Außenangreifer Cody Kessel musste auf der für ihn ungewohnten Diagonalposition ran, da Benjamin Patch (Achillessehnenanriss) und Kyle Ensiung (Kapselverletzung im Knie) ausfielen. «Diese Rolle kannte ich bisher gar nicht, aber die Mannschaft hat mir sehr geholfen», sagte Kessel nach der hochklassigen und teilweise dramatischen Partie vor 2374 Zuschauern in Friedrichshafen. Der Amerikaner machte seine Sache recht ordentlich, wenngleich Zuspieler Sergej Grankin lange Zeit bei den Angriffszügen bevorzugt Samuel Tuia und Moritz Reichert in Szene setzte.

Die BR Volleys hatten auch die Strapazen ihrer langen Anreise vom Champions-League-Spiel in Sibirien bei Fakel Nowy Urengoy (0:3) an den Bodensee gut verkraftet. «Es war super anstrengend, aber am Ende hat sich unser Kampfgeist durchgesetzt», kommentierte Reichert den Sieg beim VfB.