Trotz Niederlage: Volleys auf dem Weg zum Sahnehäubchen

Die Berlin Volleys peilen trotz der ersten Saisonniederlage einen guten Jahresabschluss an.

Mit einem Sieg am Samstag (14. Dezember 2019) in der Volleyball-Bundesliga beim ewigen Rivalen VfB Friedrichshafen «hätten wir alle Ziele für die erste Saisonhälfte erreicht», sagte Volleys-Manager Kaweh Niroomand am 12. Dezember der Deutschen Presse-Agentur, «ein Erfolg am kommenden Mittwoch in der Champions League gegen Kusbass Kemerowo wäre das Sahnehäubchen auf einem sehr erfolgreichen Jahr».