BR Volleys vor «sibirischer Woche» in Champions League

Auf die Berlin Volleys kommen «sibirische Zeiten» zu. Zweimal innerhalb einer Woche tritt der deutsche Volleyball-Meister in der Champions League zum Kräftemessen mit Gegnern aus der russischen Superliga an.

Zunächst steht die Mannschaft am Mittwoch (11. Dezember 2019) bei Fakel Novy Urengoy auf dem Prüfstand. Eine Woche später gastiert Russlands Meister VK Kuzbass Kemerowo in der Berliner Max-Schmeling-Halle . «Da müssen wir zeigen, wie weit wir auf europäischer Ebene inzwischen schon sind», sagte Manager Kaweh Niroomand.

Volleys seit dem 11. Dezember im rund 4000 Kilometer entfernten Sibirien

«In Sibirien erwartet uns etwas ganz anderes, das wird deutlich schwerer», ahnt Niroomand. Am 10. Dezember um 8.00 Uhr Ortszeit landeten die Berliner nach rund elf Stunden Flug im rund 4000 Kilometer entfernten Novy Urengoy. Der Gegner, der am ersten Spieltag der Königsklasse das inner-russische Duell in Kemerowo klar mit 0:3 verloren hat, war einen Tag vorher in Sibirien eingetroffen.