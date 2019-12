Berlin Volleys starten gegen Ljubljana in die Königsklasse

Nach 13 Siegen in den bisherigen 13 Pflichtspielen der Saison wollen sich die Berlin Volleys nun auch in der Champions League behaupten.

Am ersten Spieltag der Gruppenphase empfängt der deutsche Volleyball-Meister am Dienstag (3. Dezember 2019) Sloweniens Titelträger ACH Volleys Ljubljana. «Wir haben in der vergangenen Saison alles gegeben, um überhaupt in der Champions League dabei zu sein. Jetzt wollen wir auch das Optimum herausholen», sagte Trainer Cedric Enard. «Die Heimspiele zu gewinnen, das wird das A und O sein», ergänzt Manager Kaweh Niroomand.